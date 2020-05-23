Полиция Польши задержала на акции протеста кандидата в президенты

В центре Варшавы прошла демонстрация протеста предпринимателей против недостаточной, по их мнению, поддержки бизнеса правительством во время пандемии коронавируса. В этот раз она больше напоминала детскую игру в догонялки. Полиция задержала кандидата в президенты Павла Тайнано.

В Польше с середины марта массовые мероприятия запрещены. Тем не менее каждую субботу предприниматели, фермеры и некоторые политики оппозиции выходят на акции протеста в центре Варшавы. В минувшую пятницу организаторы сообщили на своей странице в Facebook, что новая акция будет "гибридной" - желающие принять в ней участие должны следить за появляющимися в интернете подсказками и действовать так, как в них будет указано. На это немедленно отреагировала варшавская полиция: "Информируем, что никакие демонстрации не были зарегистрированы. Все собрания будут незаконными. Нынешний посыл указывает на то, что главная цель протестующих - это борьба с полицией. Организаторы, говоря о протесте, употребляют слова "гибридный" и "маневры". Чувствуется "мирный" настрой".

На самом деле, целью протестующих был президентский дворец. Направляясь к нему, несколько сотен демонстрантов устроили в центре польской столицы нечто наподобие игры в догонялки: разделялись на группы, меняли направление движения. Но толпы полицейских перекрывали все улицы и окружали группки протестующих. В одной из них оказался главный организатор акции - предприниматель и кандидат в президенты Павел Тайнано. Полиция сообщила, что задержала его "в связи с нападением на сотрудника полиции". Сам Танайно сообщал перед этим, что просто гулял: "Я шел к президентскому дворцу, хотел посмотреть на свой будущий дом". В итоге до дворца президента добрались лишь единицы, большинство участников акции были задержаны полицией в самом начале этой "игры".

Напомним, что это уже шестая демонстрация предпринимателей с начала марта. Бизнесмены объединились в сообщество "Протест предпринимателей" и пытаются привлечь внимание общественности к бедственному положению, в котором оказался польский малый и средний бизнес. С конца апреля в Польше, где на сегодня зарегистрировано более 20 тысяч заражений коронавирусом, идет поэтапное снятие ограничений. 4-го мая были открыты магазины и крупные торговые центры. Но, по данным польской Федерации предпринимателей и конфедерации Lewiatan, за два месяца польская экономика уже потеряла 106 миллиардов злотых.