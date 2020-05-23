Пресс-секретарь Трампа случайно раскрыла его банковские реквизиты

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани непреднамеренно раскрыла банковские реквизиты американского президента.

Во время пресс-конференции она продемонстрировала журналистам банковское извещение о переводе Трампом части своей зарплаты в 100 тысяч долларов на нужды борьбы с пандемией министерству здравоохранения и социальных служб США, чтобы "поддержать усилия, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом, его сдерживания и борьбы с ним".

При увеличении изображения был виден номер банковского счета главы Белого дома, а также другие финансовые данные, которые являются конфиденциальной информацией. Представитель администрации заявила, что на брифинге не использовались фиктивные чеки. Впрочем, отмечает The Guardian, наличие таких данных подвергает банковский счет риску взлома или использования другими лицами. По словам Майка Чаппла, профессора информационных технологий в университете Нотр-Дам, эта история показывает, что все клиенты банков должны быть осторожны и хранить номера банковских счетов при себе. С другой стороны, банк, где проводилась транзакция, отмечают финансовые аналитики, с большой долей вероятности предпринял действия, чтобы защитить учетную запись американского президента. Отметим, что в 2016 году Трамп сделал предвыборное обещание, что он пожертвует президентскую зарплату в размере 400 тысяч долларов на социальные нужды.