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Рубрика: Общество

Прогноз: вырастет ли спрос на репетиторов в новом учебном году

Текст: Ксения Колесникова
Как вырос спрос на онлайн-репетиторство? Заменят ли частных преподавателей цифровые сервисы? И как быстро школьникам придется догонять программу в новом учебном году? Об этом "Российской газете" рассказала директор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

- Сейчас мы наблюдаем две тенденции. С одной стороны, заметно вырос спрос на онлайн-репетиторство для подготовки к ЕГЭ. И даже те репетиторы, которые раньше с технологиями "не дружили", перешли в онлайн. По крайней мере, большинство из них. С другой стороны, спрос на репетиторов, которые не готовили к ЕГЭ, а просто подтягивали детей по школьной программе, такого роста не показал. Просто потому, что в этом году отменили Всероссийские проверочные работы, учебный год для большинства классов закончился раньше срока, ребята разъехались с родителями по дачам. И потребность подтягивать школьную программу "прямо сейчас" отпала.

Фото: iStock
Школьные аттестаты будут выдавать без ЕГЭ

- А в сентябре все изменится?

Ирина Абанкина: Возможен всплеск обращений к репетиторам как раз для того, чтобы подтянуть пробелы в знаниях. Но на это будут влиять очень много факторов. Во-первых, все будет зависеть от того, как пройдет лето, будет ли организована какая-то образовательная программа, интенсивные курсы в летних пришкольных лагерях. Во-вторых, как начнется учебный год - в онлайн или оффлайн формате. В любом случае вся первая четверть будет направлена на то, чтобы оценить остаточные знания учеников, восстановить пробелы. Думаю, что здесь самим школам придется корректировать программы. Наверно, где-то даже уплотнять график. Ну и третий фактор - доходы родителей, которые во многих семьях из-за ситуации с коронавирусом все-таки снизились. Далеко не все смогут позволить себе репетиторов.

- Заменят ли репетиторов модные цифровые сервисы по самоподготовке к ЕГЭ? На самоизоляции они стали очень популярны…

Ирина Абанкина: Скорее всего, родители и школьники предпочтут вернуться к традиционным занятиям с репетиторами, как только появится такая возможность. Дело в том, что в автоматических сервисах не хватает инструментов для внешней мотивации учеников. Такие сайты и приложения работают по принципу: "мы даем тебе задания - можем их автоматически проверить - пожалуйста, тренируйся". Но тонко настроенный индивидуальный подход, эффективную мотивацию может дать только человек-преподаватель. Поэтому тех репетиторов, которые показывают стабильный высокий результат, реально повышают баллы ЕГЭ своих учеников, автоматические сервисы по самоподготовке не заменят.

Общество Образование

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