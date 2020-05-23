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23.05.2020 21:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Девятая дезинфекция прошла в столице

Текст: Ирина Огилько
В Москве в субботу прошла девятая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров", - отметил Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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По его словам, была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

"Особое внимание уделили территориям лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

Кроме того, тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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В общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Заместитель мэра напомнил, что также ежедневно в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Дезинфицирующими препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.

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