Марат Хуснуллин: Дорогу Москва- Казань можно построить за четыре года

Построить всего за четыре года или вдвое быстрее, чем планировалось, могут трассу М-12, которая свяжет российскую столицу с Казанью. Такое заявление сделал сегодня в прямом эфире в Instagram заместитель правительства России Марат Хуснуллин.

"Закончил разбирать планы дорог "Москва - Казань", это часть дороги "Европа - Западный Китай". Вчера я определил план действий, буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства - восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года", - рассказал он журналистам.

Напомню, Европа - Западный Китай - масштабный комплексный инвестиционный проект, который проходит по территории России, Казахстана и Китая. Его общая протяженность по маршруту "Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган" - более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.

Трасса "Москва-Казань" вдвое сделает короче путь между столицами России и Татарстана. Прежним составом правительства страны к 2027 году.