Пятеро заложников сбежали из захваченного в Москве "Альфа-Банка"

Большинство заложников смогли покинуть захваченный офис "Альфа-Банка" в центре Москвы, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, пятеро сотрудников кредитного учреждения смогли уйти через запасной выход, предназначенный для экстренных случаев. Двери основного входа по требованию преступника были заблокированы. Агентство отмечает, что мужчина удерживает одного человека.

Ранее очевидцы сообщили, что захватчик одет в форму Delivery club. Однако точной информацией, является ли преступник курьером, нет.