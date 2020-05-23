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23.05.2020 22:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый в захвате заложников в банке в центре Москвы признал вину

Текст: Владимир Баршев
Задержанный за захват заложников в отделении "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве, признал вину. Это следует из видео допроса, которое распространила пресс-служба Следственного комитета России.

- Вину признаю, - заявил задержанный. Но так и не смог пояснить, зачем он это сделал.

На вопрос, с какой целью он пришел в банк, задержанный ответил: "Узнать правду". На уточняющие вопросы отвечал - "захватить заложников, чтобы узнать правду". В чем эта правда заключается никому неизвестно.

Фото: Александр Корольков/РГ
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Однако ранее он сам признался в том, что уже дважды был судим за угон и грабеж. Установлено, что за ним числится огромный долг. По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении уроженца Нижневартовска Алексея Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны на 1,8 миллиона рублей​​​. Так, Барышников имеет задолженности в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Он также не оплатил штраф от ГИБДД. Самый большой долг мужчины - в Сочи, это 1,54 миллиона рублей, указано на сайте ведомства.

Напомним, в субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма он был задержан, заложник освобожден. Пострадавших нет. Мужчина находился в неадекватном состоянии. В его сумке нашли муляж взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Захваты заложников РГ-Видео

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