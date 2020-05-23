Подозреваемый в захвате заложников в банке в центре Москвы признал вину

Задержанный за захват заложников в отделении "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве, признал вину. Это следует из видео допроса, которое распространила пресс-служба Следственного комитета России.

- Вину признаю, - заявил задержанный. Но так и не смог пояснить, зачем он это сделал.

На вопрос, с какой целью он пришел в банк, задержанный ответил: "Узнать правду". На уточняющие вопросы отвечал - "захватить заложников, чтобы узнать правду". В чем эта правда заключается никому неизвестно.

Однако ранее он сам признался в том, что уже дважды был судим за угон и грабеж. Установлено, что за ним числится огромный долг. По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении уроженца Нижневартовска Алексея Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны на 1,8 миллиона рублей​​​. Так, Барышников имеет задолженности в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Он также не оплатил штраф от ГИБДД. Самый большой долг мужчины - в Сочи, это 1,54 миллиона рублей, указано на сайте ведомства.

Напомним, в субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма он был задержан, заложник освобожден. Пострадавших нет. Мужчина находился в неадекватном состоянии. В его сумке нашли муляж взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").