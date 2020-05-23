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23.05.2020 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция начала переговоры с захватившим отделение банка в Москве

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Александр Корольков/РГ
Пятеро заложников сбежали из захваченного в Москве "Альфа-Банка"

Нападение произошло в Москве в субботу в середине дня. В отделение "Альфа-банка", расположенное по адресу улица Земляной Вал, дом 41, строение 1, ворвался мужчина в маске, захватил не менее шестерых заложников и потребовал выкуп. Он одет в черную куртку и спортивные штаны. В руках - плотный пакет, в котором, по его утверждению, взрывное устройство. И он угрожает привести его в действие.

На место происшествия прибыли бойцы СОБРа Росгвардии, оцепили здание и перекрыли движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка.

Полицейские начали переговоры с преступником. Он утверждает, что попал в трудную жизненную ситуацию и ему срочно требуются деньги.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Захваты заложников

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