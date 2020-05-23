Новости

В каких ситуациях инспектор ГИБДД может изъять права на месте 17:30
Киевская полиция опровергла данные о взрыве около офиса Медведчука 16:52
Загитова приступит к тренировкам в сборной позже остальных 16:24
Испания разрешит въезд в страну туристов с 1 июля 16:19
Может ли Киану Ривз стать новым Росомахой 16:16
Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома 16:15
В зоопарке Москвы умер "аллигатор Гитлера" 16:04
При штурме отделения "Альфа-банка" в центре Москвы никто не пострадал 15:55
Задержанный за захват банка в Москве находится в неадекватном состоянии 15:42
Медики рассказали об эффективности тканевых масок против коронавируса 15:34
Установлены новые подозреваемые в провокации на акции "Бессмертный полк" 15:32
Полиция начала переговоры с захватившим отделение банка в Москве 15:13
Пятеро заложников сбежали из захваченного в Москве "Альфа-Банка" 15:08
Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей 15:07
Очевидцы: Заложников в банке захватил человек в форме доставщика еды 15:05
Движение в центре Москвы перекрыли из-за захвата заложников в банке 14:56
Захвативший заложников в "Альфа-банке" потребовал крупную сумму 14:53
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в своей карьере и шоу-бизнесе 14:51
Клип Артура Пирожкова "Зацепила" набрал 200 000 000 просмотров 14:45
Аксенов объяснил нежелание Киева говорить о Крыме в Совбезе ООН 14:33
Минобороны опубликовало зрелищные кадры боевой подготовки танкистов 14:31
Полиция Москвы проверяет информацию о захвате заложников в "Альфа-банке" 14:24
Названы тринадцать лучших экранизаций Стивена Кинга 14:22
СФ предложил проводить медосвидетельствование всех иностранцев без виз 14:19
Пресс-секретарь Трампа случайно раскрыла его банковские реквизиты 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
23.05.2020 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При штурме отделения "Альфа-банка" в центре Москвы никто не пострадал

Текст: Владимир Баршев
Фото: Александр Корольков/РГ
Задержанный за захват банка в Москве находится в неадекватном состоянии

При штурме отделения "Альфа-банка" на Земляном валу в центре Москвы никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В банке вместе с захватчиком был один заложник. Подозреваемый сопротивления не оказывал, он вел себя спокойно и продолжал вести прямой эфир на своей странице социальной сети.

Напомним, сегодня днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной вал. При нем была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. По одной из версий, он требовал денег, но его требования были невнятны.

В ходе штурма захватчик был задержан. Взрывного устройства при нем не нашли, предмет, обнаруженный в сумке, оказался муляжом. Мужчина находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома
За сутки в России подтверждено 9434 случая COVID-19 в 84 субъектах
Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"