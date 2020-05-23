При штурме отделения "Альфа-банка" в центре Москвы никто не пострадал

При штурме отделения "Альфа-банка" на Земляном валу в центре Москвы никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В банке вместе с захватчиком был один заложник. Подозреваемый сопротивления не оказывал, он вел себя спокойно и продолжал вести прямой эфир на своей странице социальной сети.

Напомним, сегодня днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной вал. При нем была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. По одной из версий, он требовал денег, но его требования были невнятны.

В ходе штурма захватчик был задержан. Взрывного устройства при нем не нашли, предмет, обнаруженный в сумке, оказался муляжом. Мужчина находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.