В зоопарке Москвы умер "аллигатор Гитлера"

В столичном зоопарке скончался 84-летний миссисипский аллигатор Сатурн. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба зоопарка, подчеркнув, что в дикой природе эти животные живут не более 50 лет.

Сатурн родился в США в 1936 году и вскоре был передан в Берлинский зоопарк. Но в 1943-м после бомбардировки он сбежал из зоосада и примерно три года жил самостоятельно, пока его не поймали и не передали Советскому Союзу британские солдаты. В июле 1946 года крокодил прибыл в Москву - причем с легендой о том, что хищник принадлежал самому Гитлеру.

Московский зоопарк ухаживал за Сатурном 74 года. Работники зоосада говорят, что он был разборчив в еде, любил массаж щеткой, а когда был не в настроении, мог разгрызть декорации в своем вольере. Сатурн умер от старости, его память будет увековечена в Дарвиновском музее.