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23.05.2020 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В зоопарке Москвы умер "аллигатор Гитлера"

Текст: Ирина Рыбникова

В столичном зоопарке скончался 84-летний миссисипский аллигатор Сатурн. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба зоопарка, подчеркнув, что в дикой природе эти животные живут не более 50 лет.

Фото: iStock
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Сатурн родился в США в 1936 году и вскоре был передан в Берлинский зоопарк. Но в 1943-м после бомбардировки он сбежал из зоосада и примерно три года жил самостоятельно, пока его не поймали и не передали Советскому Союзу британские солдаты. В июле 1946 года крокодил прибыл в Москву - причем с легендой о том, что хищник принадлежал самому Гитлеру.

Московский зоопарк ухаживал за Сатурном 74 года. Работники зоосада говорят, что он был разборчив в еде, любил массаж щеткой, а когда был не в настроении, мог разгрызть декорации в своем вольере. Сатурн умер от старости, его память будет увековечена в Дарвиновском музее.

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УМЕР САТУРН Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет. Сатурн прожил долгую и полную событий жизнь. Родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР. В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке. Однако даже если чисто теоретически он и принадлежал кому-то – животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации. Сатурн для нас – это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы – и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

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