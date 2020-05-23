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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жертвами COVID-19 за сутки в Москве стали 59 человек

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

За последние 24 часа в Москве от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 59 пациентов, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это меньше показателей предыдущего дня: в пятницу 22 мая скончались 67 пациентов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - передает ТАСС сообщение оперштаба.

При этом за сутки выписано больше выздоровевших пациентов, чем зафиксировано новых: 3831 против 3 1290.

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