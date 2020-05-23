В Якутии охотник убил мужчину, стреляя по уткам

В Якутии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ).

По данным республиканского следственного управления СК РФ, несколько человек на двух лодках охотились на уток недалеко от села Батамай.

28-летний парень выстрелил из гладкоствольного ружья МР-155 в сторону уток над корпусом стоявшей рядом моторной лодки, в которой находились двое охотников. При этом выстрел пришелся в голову 40-летнего мужчины, поднимающегося из лодки.

От полученного огнестрельного ранения он скончался на месте. Сотрудники следственно-оперативной группы уже провели осмотр места трагедии. Расследование продолжается.