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23.05.2020 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии охотник убил мужчину, стреляя по уткам

Текст: Артем Красиков

В Якутии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ).

В Якутии нашли тела двух охотников

По данным республиканского следственного управления СК РФ, несколько человек на двух лодках охотились на уток недалеко от села Батамай.

28-летний парень выстрелил из гладкоствольного ружья МР-155 в сторону уток над корпусом стоявшей рядом моторной лодки, в которой находились двое охотников. При этом выстрел пришелся в голову 40-летнего мужчины, поднимающегося из лодки.

От полученного огнестрельного ранения он скончался на месте. Сотрудники следственно-оперативной группы уже провели осмотр места трагедии. Расследование продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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