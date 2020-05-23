Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил пепел на высоту 3,5 км

23 мая в Сахалинской области вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир , дважды выбросил пепел на высоту до 3,5 километров.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, шлейф распространился на пять километров в южном направлении.

В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для местных жителей нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.