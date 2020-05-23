Нападающий Деспотович не вернется в "Оренбург"

Нападающий Джордже Деспотович не вернется в "Оренбург" в этом сезоне. Его контракт истекает 31 мая.

Как сообщил Sport24 представитель Деспотовича Юрий Горбенко, футболист уже попрощался с командой.

"У Джордже с "Оренбургом" контракт до 31 мая. Но он уже закончил свое выступление там и попрощался с ребятами. Больше его в "Оренбурге" не будет, потому что потом ему придется находится на карантине, и контракт уже закончится. Был ли вариант продлить контракт до конца сезона? Разговоры были, но мы не видим смысла продлевать. Не горит желанием футболист возвращаться", - сказал Горбенко.

В числе вероятных вариантов продолжения карьеры его представитель назвал "Ростов", московские ЦСКА и "Локомотив", а также турецкий "Трабзонспор".

"По "Трабзонспору" тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились", - сказал Горбенко.

В нынешнем сезоне выступающий за "Оренбург" с 2018 года Деспотович забил 8 мячей.