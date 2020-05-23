При пожаре в больнице Татарстана погибли два пациента

В городе Зеленодольске (Республика Татарстан) в результате пожара в больнице погибли два пациента, еще 88 человек были эвакуированы. ЧП произошло в пятницу поздно вечером в сосудистом отделении двухэтажного здания на улице Гоголя.

Пожар возник в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро ликвидировано, сообщает РИА Новости. По данным регионального минздрава, погибли два пациента 1939 и 1944 годов рождения. Еще четверо пострадали - двое получили ожоги, еще двое отравились продуктами горения и находятся в реанимации.

Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело. На месте сейчас работают следователи, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.