Состояние раненного в Дагестане спецназовца остается стабильно тяжелым

Накануне боя росгвардейцы получили информацию о нахождении в лесном массиве Хасавюртовского района Республики Дагестан группы вооруженных бандитов, которые намеревались совершить террористический акт. Напомним, что в республике действует правовой режим контртеррористической операции.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что при задержании преступники оказали вооруженное сопротивление с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы.

В ходе этого боестолкновения получил ранение 38-летний военнослужащий Росгвардии. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Была незамедлительно организована эвакуация раненого в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь, провели несколько операций. Сейчас состояние росгвардейца оценивается как стабильно тяжелое.

Валерий Грибакин подчеркнул, что раненый Росгвардеец - опытный военнослужащий сил специального назначения Росгвардии, служит в войсках правопорядка более 15 лет.

Спецназовец неоднократно выполнял служебно-боевые задачи, сопряженные с риском для жизни на территории Северо-Кавказского региона.

Как и в других спецоперациях, он проявил мужество и самоотверженность. Командованием принято решение о представлении росгвардейца к награде.