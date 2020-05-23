В Дагестан отправлены лекарства для лечения пациентов с COVID-19

Потребность в медикаментах, необходимых для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Дагестане, будет удовлетворена. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко, находящийся в республике по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко.

Поставлена задача увеличить объемы тестирования в Дагестане, чтобы вовремя изолировать заболевших. Кроме того, Минздрав направил в республику партию медикаментов, которые на сегодняшний день считаются наиболее эффективными в лечении COVID-19.

"В ближайшее время потребность в лекарствах будет полностью удовлетворена", - отметил Виктор Фисенко.

Решается также вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Минздравом России выданы разрешения на применение перспективных препаратов, которые предварительно показали свою эффективность в отношении COVID-19 в рамках клинических исследований, проводимых в ряде регионов России, в том числе в больницах Москвы. Препараты уже поставлены в регион, и их применение начнется в ближайшие дни.

За последние 10 дней в регионе в три раза выросли объемы проводимых тест-исследований - сейчас выполняется более 2200 тестирований на COVID-19 в смену.

На совещании с республиканским Минздравом также решался вопрос об оснащении трех госпиталей, строительство которых в Дагестане ведет Минобороны.

"Проработан вопрос корректировки маршрутизации пациентов с учетом коечного фонда госпиталей Минобороны. Это позитивно скажется на эффективности работы системы здравоохранения", - сообщил Виктор Фисенко.

Замминистра также обратился к жителям республики. Он призвал дагестанцев соблюдать социальное дистанцирование, назвав его самой эффективной мерой противодействия распространению инфекции.