Петербургские волонтеры соберут в ролике благодарности пенсионеров

Проект #Мывместе подходит к концу, и пенсионеры, которым волонтеры помогали оставаться в самоизоляции, спешат выразить им свою признательность. Денег и шоколадок добровольцы не берут, но есть вещи, от которых отказаться невозможно.

"Знаю, что ничего нельзя брать, но как откажешься от книжки. К тому же она подписана", - делится в соцсетях фотографией один волонтер.

"А мне вместе с продуктами выдали благодарственное письмо. Не смогла не взять", - другой волонтер выкладывает снимок листка, на котором аккуратным почерком выведено: "Уважаемые юноши и девушки и все, кто организует работу волонтеров! Мы, старшее поколение, выражаем вам свою признательность за доброту, вежливость и исполнительность. Огромное вам спасибо и низкий поклон за неоценимую помощь в это непростое время".

"Еще раз большое спасибо! Сама бы не купила себе лучше, - это скрин сообщения, присланного пенсионеркой волонтеру. - Дай Бог вам и вашим родным здоровья. Хороших людей больше, чем плохих, что бы ни говорили".

И еще одно: "Спасибо вам! Когда есть такие люди, стоит еще задержаться на земле. Удачи!"

- В Центр городских волонтеров и на горячую линию постоянно поступают звонки со словами огромной благодарности, - говорит координатор Милана Чанышева. - Пишут письма, снимают доброжелательные видеообращения. Все это, конечно, очень приятно каждому из нас. И особенно приятно передавать персональные благодарности. Некоторые заявители очень привязались к своим волонтерам и ждут не дождутся, когда уже смогут посидеть со своими героями за чашечкой чая. Думаю, что очень многие после этого проекта будут дружить семьями еще не один год.

Многие пенсионеры звонят на горячую линию и спрашивают, где и как они могут зафиксировать свою благодарность волонтерам, помогавшим им в течение двух месяцев. Им нельзя выписать премию, потому что они работают бесплатно? Как жаль. Ну может, хотя бы книга отзывов есть? Нет? Как же быть?..

Петербургские добровольцы придумали, как дать возможность людям выразить свою признательность. Сейчас они сбирают фотографии и короткие видеозаписи с добрыми словами и даже написанные пенсионерами стихи с тем, чтобы смонтировать из них ролик "Спасибо волонтерам". Ведь добровольцы в буквальном смысле слова работают за спасибо.

- Волонтеры - такие же люди, как и все. И, конечно, благодарность всегда согревает душу. Доброе слово, звонок по телефону... А иногда и просто взгляд. Бывает, поставишь пакет с продуктами, посмотришь в глаза дедушке или бабушке - и можно ничего не говорить. Хорошо, что маски не закрывают глаза. Иногда в них, как в зеркале, отражается вся глубина человеческих душ, - говорит волонтер Александр Скворцов. - Конечно, мы работаем не ради благодарностей. Но услышать доброе слово - всегда по-человечески приятно. Одна бабуля попросила записать мое имя. Думал, для штаба, для проверки или чего-то подобного... А она сложила листок пополам и тихо шепнула: "Я за тебя, сынок, молиться буду!" Что тут еще можно добавить…

Фото: Центр городских волонтеров

Справка "РГ"

Согласно оперативной информации Смольного волонтеры проекта #Мывместе выполнили 17098 заявок от петербуржцев старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.