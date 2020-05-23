Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей

В Петербурге мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Сиротами остались пятеро детей, старшему девять лет, младшему два года.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, избиение произошло еще 15 мая в квартире по Дальневосточному проспекту. Женщину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина сообщила, что сейчас дети находятся в больнице №5 имени Филатова. Решается вопрос о том, чтобы передать детей бабушке и дедушке со стороны матери.

Сама семья была в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних Невского района. Квартиру в новостройке многодетной семье дали в рамках госпрограммы.