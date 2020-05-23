В Апатитах женщина устроила ДТП, уходя от погони на скорости 148 км/ч

Возле въезда в город Апатиты Мурманской области женщина за рулем Mitsubishi Pajero устроила смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Летящую на бешеной скорости машину заметил экипаж ДПС. Согласно приборам видеофиксации, она двигалась со скоростью 148 километров в час. Догнать ее было невозможно.

Внедорожник свернул в сторону Апатитов, где полицейские попытались перекрыть ему дорогу, но женщина не выполнила требование остановиться. Возле путепровода к поселку Белоречному от улицы Ферсмана Mitsubishi Pajero вылетела на встречную полосу и столкнулась с SsangYong.

Столкновение было таким сильным, что 21-летний водитель SsangYong скончался на месте, а его 18-летнюю пассажирку выбросило из машины на проезжую часть. Девушка находится в реанимации. Там же оказалась и 37-летняя женщина, находившаяся за рулем Mitsubishi Pajero.

Как отметили в пресс-службе УМВД, у нее взят анализ крови на алкоголь и наркотические вещества. По факту ДТП проводится проверка.