В Петербурге завотделением больницы умерла от коронавируса

В Петербурге от коронавирусной инфекции умерла заведующая первым кардиологическим отделением больницы №26 Галина Литвинова, сообщает администрация Северной столицы.

Галина Литвинова работала в больнице №26 с 1993 года. Коллеги и пациенты в социальных сетях пишут, что Галина Литвинова была настоящим профессионалом своего дела, спасла тысячи жизней.

Больница №26 не перепрофилирована под прием больных с коронавирусной инфекцией. Это многопрофильное учреждение, сюда привозят пациентов с самыми разными патологиями.

На сайте больницы отмечается, что в связи со сложной эпидемической обстановкой, в медучреждение не допускаются посетители, беседы с заведующими и врачами клинических отделений проводятся по телефону, передачи для пациентов принимаются через справочное окно.

Тем не менее, несмотря на предпринятые меры безопасности, больнице не удалось избежать жертв от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 12955 случаев коронавирусной инфекции, из них 363 заболевших выявлено за минувшие сутки. 3124 пациента выздоровели, 113 скончались.