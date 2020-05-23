Аксенов объяснил нежелание Киева говорить о Крыме в Совбезе ООН

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил игнорирование Украиной и рядом западных стран инициированного Россией заседания Совета безопасности ООН по "формуле Арриа", на котором рассматривались проблемы полуострова.

- Это как раз тот случай, когда правда глаза колет, - констатировал Аксенов на собственной странице в сети ВКонтакте.

По его мнению, заседание Совбеза ООН в таком формате важно тем, что на нем в режиме видеоконференции смогли выступить реальные крымчане, имеющие моральное право говорить от лица полуострова, а не профессиональные лгуны и провокаторы. Это событие Аксенов назвал знаковым для международного сообщества.

- Кто хотел услышать правду, тот ее услышал, - написал Аксенов. - Считаю, что это успех.

21 мая в ООН состоялась вторая встреча по "формуле Арриа", ставшая продолжением первого заседания, проходившего там же 6 марта нынешнего года. В начале весны ряд западных дипломатов, участвовавших в организации заседания, отказались выслушать крымчан. Два дня назад представители официального Киева, а также дипломаты США, Великобритании и Эстонии проигнорировали встречу по проблемам Крыма на площадке ООН, организованную по инициативе России.