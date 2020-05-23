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23.05.2020 20:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: В Крыму началось массовое цветение маков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму начался сезон массового цветения маков. В этом году традиционные фотосессии на цветущих полях мака, шалфея, рапса и других культур проходят без туристов из других субъектов Федерации, поскольку на полуострове сохраняется режим повышенной готовности. Но режим самоизоляции уже снят, и приехать на цветущие поля с соблюдением необходимой социальной дистанции не возбраняется. Благо, что и места на огромных полях для этого хватает.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Особенность дикорастущего мака в том, что каждый год он меняет места массового цветения. Это растение, как правило, облюбовывает либо заброшенные сельскохозяйственные поля, либо отдыхающие от продуктивных культур. И вот эту пору туристы и фотографы используют для фототуров. Сейчас маковые поля расцвели в Бахчисарайском районе, под Евпаторией и в районе Николаевки. Традиционно много их и вдоль обочин некоторых автодорог.

Крымчане и севастопольцы приезжают семьями, чтобы насладиться красотой огромных маковых полей и, конечно же, запечатлеть себя на их фоне. Некоторые специально для фотосессий и совместных снимков на память подбирают наряды в цвет или в контраст красному полю. Особенно эффектно смотрятся девушки в красных, белых и черных платьях. Некоторые вместо головных уборов плетут маковые венки.

Обычно цветение маков в жаркую погоду продолжается не более трех недель. В ближайшую неделю в Крыму ожидаются ливневые дожди, после которых маки обычно полегают.

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