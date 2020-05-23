Рябков назвал бесперспективным новый договор по открытому небу

"Мы сейчас углубились в анализ различных опций, наша позиция свободна, спешить нам некуда", - подчеркнул Рябков.

Администрация США действует по шаблону, отработанному при выходе из договора о РСМД, отмечают в МИД РФ. Главное при этом - выдвинуть обвинения в адрес России, чтобы прикрыть свои деструктивные действия. На озвученные американской стороной претензии российская сторона уже десятки раз отвечала - и публично, и в различных дипломатических форматах.

По оценкам дипломатов, удивления у Москвы решение Вашингтона не вызвало. Оно полностью вписывается в линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области.

Россия открыта к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учет интересов и озабоченностей. Однако Вашингтон на это не настроен, а предпочитает идти именно к выходу из договора. Это вызывает глубокое сожаление, поскольку европейской безопасности наносится значительный ущерб, указывает российское внешнеполитическое ведомство.