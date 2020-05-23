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23.05.2020 15:34
Рубрика: Общество

Медики рассказали об эффективности тканевых масок против коронавируса

Текст: Руслан Мельников
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Исследователи из канадского университета МакМастера изучили эффективность тканевых масок в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает Annals of Internal Medicine, ткань не останавливает изолированные вирионы. Однако значительная часть вируса передается с каплями, которые возникают при разговоре, приеме пищи, кашле и чихании или с аэрозольными частицами, которые могут образовываться при испарении жидкости.

Авторы исследования подчеркивают, что тканевая маска не может блокировать все возбудители инфекции, но она все же удерживает некоторые из них, особенно если речь идет о распространении вируса зараженным человеком вовне.

Фото: Gettyimages
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"Ткань может блокировать капли и аэрозоли, а слои повышают эффективность. Эффективность фильтрации для отдельных слоев различных типов хлопчатобумажной ткани в эксперименте с биоаэрозолем (0,2 мкм) составляла от 43 до 94 процентов, по сравнению с 98-99 процентами для ткани из одноразовых медицинских масок", - отмечается в публикации.

Также сообщается, что одиночные слои шарфов, толстовок, футболок и полотенец обладали эффективностью фильтрации от 10 до 40 процентов в экспериментах с использованием аэрозоля NaCl (0,075 мкм). Исследование 2020 года подтверждает, что некоторые ткани даже одним слоем блокируют процент передачи аэрозолей, называемый клинически полезным, а несколько слоев повышают их эффективность.

Авторы материала в качестве наглядного примера приводят эксперименты на животных, во время которых тканевые маски предотвращали распространение аэрозольных туберкулезных палочек. В качестве подопытных животных использовались кролики, которые подвергались воздействию зараженных аэрозольных частиц. При этом применялись плотно прилегающие марлевые маски с тремя и шестью слоями. Эксперимент выявил эффективность фильтрации таких масок до 95 процентов.

Ученые признают, что использование тканевых масок может быть неправильным, а также способно привести к возникновению ложного чувства безопасности и снизить уровень гигиены, но эти последствия можно смягчить, просвещая население и оказывая необходимое социальное давление. В целом же исследователи считают, что возможная польза от тканевых масок, которые пусть умеренно, но все же уменьшают уровень распространения эпидемии, перевешивает возможные отрицательные моменты.

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