Трамп заявил, что не считает Байдена умным

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз прошелся по своему потенциальному сопернику на предстоящих этой осенью президентских выборах бывшему вице-президенту Джозефу Байдену. Трамп заявил, что Байдена "никогда не считали умным человеком", а также, что у него "плохая память", передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о сильных качествах бывшего вице-президента, Трамп не удержался от откровенного троллинга.

"Я бы сказал, что это опыт, - дипломатично начал Трамп, но затем перешел к колкостям. - Но на самом деле у него нет опыта, потому что, как я думаю, он не помнит, что делал вчера. Какой может быть опыт?"

После этого президент попросту заявил, что Байдена "никогда не считали умным человеком" и закончил признанием: "О слабых сторонах [Байдена] я могу говорить целый день".

Напомним, что выборы президента США намечены на 3 ноября. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев, а Байдену нужно будет заручиться поддержкой 1 991 делегата на ближайшем съезде. Пока он располагает 1550 голосами.