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23.05.2020 15:56
Рубрика: Общество

В ЦНИИ Роспотребнадзора запустили тестирование на антитела к COVID-19

Текст: Ирина Невинная
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора начал выполнять тестирование всех желающих на антитела к новому коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему тяжелое заболевание COVID-19. Об этом "РГ" сообщили в институте. Речь идет о качественном определении антител IgG - их наличие в организме означает, что у человека начал формироваться или уже сформирован иммунитет к новой инфекции.

Тестирование проводят методом иммуноферментного анализа (ИФА), который позволяет обнаружить антитела класса IgG в сыворотке крови, взятой из вены. "Это защитные антитела, которые свидетельствуют о перенесенном заболевании и о наличии у человека иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. У большинства пациентов, как говорят результаты первых исследований, антитела IgG начинают определяться в крови с 10-14-го дня с момента появления симптомов заболевания", - пояснил "РГ" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследование могут пройти все, кто хочет как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к COVID-19. Единственное условие - у человека не должно быть симптомов респираторного заболевания (насморк, кашель, повышенная температура). Анализ проводится во всех офисах Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии. Можно также вызвать выездную бригаду для забора крови на дом.

"Исследования, выявляющие специфические к SARS-CoV-2 антитела в крови - важный инструмент для проведения массового скрининга в условиях пандемии, - пояснил Александр Горелов. - Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения. Таким образом, новый тест позволяет решить еще одну важную задачу, стоящую перед современным здравоохранением - оценить коллективный иммунитет к COVID-19 населения нашей страны. Эта информация необходима для понимания эпидемиологической обстановки и выработки дальнейших мер борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции".

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