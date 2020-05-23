В Киеве нашли тело депутата Рады Давиденко с огнестрельным ранением

Полиция рассматривает версию о самоубийстве народного депутата Валерия Давиденко, тело которого было найдено в субботу вечером в его офисе в центре Киева, сообщает портал strana.ua.

"Пока что рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока". Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", - комментировал ситуацию в Facebook экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

По некоторым данным, тело парламентария нашла уборщица. Рядом с ним лежал пистолет. На месте происшествия работали криминалисты и медики, которые должны установить точную причину смерти. Прибыл также начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Валерий Давыденко являлся членом депутатской группы "Доверие". Он избирался в Раду в качестве самовыдвиженца по 208-му округу в Черниговской области.