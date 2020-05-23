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23.05.2020 20:35
Рубрика: В мире

Въезд в курортные зоны Киргизии останется ограниченным

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Въезд в курортную зону Киргизии - Иссык-Кульскую область - остается ограниченным. Об этом сообщили в администрации региона.

По информации, предоставленной "РГ" заместителем полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области Дамиром Монолдоровым, ограничения остаются для частных лиц из других регионов. Им разрешен въезд на территорию области только в случае крайней необходимости.

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- Ранее мы сняли ряд ограничений для ряда юридических лиц, так как в области восстанавливается экономическая деятельность, - пояснил чиновник. - Однако должен предупредить о строжайшем соблюдении санитарных норм сотрудниками компаний. Будет ли перенесено открытие туристического сезона, я пока сказать не могу, так как в области еще достаточно сложная обстановка с заболеваниями коронавирусной инфекцией. Водители грузовых автомобилей, осуществляющие международные перевозки, проходят тщательную проверку. До места назначения их машины сопровождают сотрудники специальной службы, и они же контролируют обратный выезд из региона. Кроме того, проводится дезинфекция транспортных средств. Повышенное внимание также к гражданам, возвращающимся из-за рубежа.

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Сейчас проехать в Иссык-Кульскую область можно только через санитарно-карантинный пост "Ак-Кеме". При въезде действуют паспортный режим и строгий санитарный контроль.

Международный аэропорт "Иссык-Куль", расположенный в селе Тамчи, на настоящий момент рейсы не принимает. Называть дату начала функционирования воздушной гавани полпред воздержался.

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