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23.05.2020 16:01
Рубрика: В мире

Выжившие пассажиры рассказали о подробностях катастрофы самолета в Пакистане

Текст: Максим Макарычев
Двое выживших пассажиров самолета Airbus "Пакистанских международных авиалиний", который разбился в пятницу во время второй попытки приземлиться в аэропорту Карачи, рассказали об обстоятельствах катастрофы лайнера. Напомним, что на борту самолета, который упал в жилом районе столицы страны, находились 99 человек: 91 пассажир и 8 членов экипажа. Airbus A320 летел из восточного города Лахор в Карачи.

В результате трагедии погибли 97 человек, а выжили только инженер Мухаммед Зубаир и Зафар Масуд, президент Банка Пенджаба. "Все, что я мог видеть вокруг, это были дым и огонь", - сказал в интервью Geo News Зубаир. По его словам, во время падения он слышал крики со всех сторон. "Кричали дети и взрослые. Я видел только огонь. Я не мог видеть людей - просто слышал их крики. Когда самолет столкнулся с землей, я расстегнул ремень безопасности и увидел свет. Я пошел к свету. Мне пришлось спрыгнуть на землю с высоты около трех метров", - сказал инженер, который проходит курс реабилитации, находясь с многочисленными травмами конечностей в одной из клиник Карачи.

Фото: AFP/Asif HASSAN
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У другого пассажира Зафара Масуда, который выжил в результате катастрофы, как сообщил представитель правительства пакистанской провинции Синд, также имеются переломы, но он "находится в сознании и может общаться". По словам Зубайра, который пребывает в одной из больниц Карачи, примерно через 10 минут после неудачной первой попытки посадки пилот объявил пассажирам, что собирается сделать второй заход, а затем самолет потерпел крушение при приближении к взлетно-посадочной полосе. По свидетельствам очевидцев, рейс PK 8303, который упал около 14.45 по местному времени, врезался в башню телекоммуникационного оператора, расположенную рядом с многоэтажными зданиями. Катастрофа произошла накануне мусульманского праздника Ураза-Байрам, когда многие люди в Пакистане едут навестить своих родственников.

Стало известно, что за несколько секунд до катастрофы пилот сообщил авиадиспетчерам об отказе работы обоих двигателей. "Мы возвращаемся назад, мы лишились двух двигателей", - сообщил пилот. Диспетчер освободил обе взлетно-посадочные полосы аэропорта, однако самолет не долетел до них. "Последнее, что мы услышали от пилота, это то, что у него есть какие-то технические проблемы. Это очень трагический инцидент", - сказал представитель перевозчика Абдулла Хан, которого цитирует The Guardian. Со своей стороны высокопоставленный чиновник гражданской авиации Пакистана сказал изданию, что, по-видимому, самолет не смог выпустить шасси во время первого захода на посадку из-за технической неисправности, но, по его словам, еще слишком рано определять причину трагедии.

Как отметили эксперты, самолет был выпущен в эксплуатацию в 2004 году и тогда совершил свой первый полет. Он был оснащен двигателями, созданными CFM International, находящейся в совместном владении General Electric и французской корпорации Safran.

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