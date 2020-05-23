Задержанный за захват банка в Москве находится в неадекватном состоянии

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве.

"Только что спецназ провел штурм здания "Альфа-банка" и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Задержанный находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.

На месте происшествия работают следователи Следственного комитета. Об этом сообщил представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

Напомним, мужчина удерживал шестерых человек. Он зашел в банк с сумкой одного из агрегаторов доставки еды и заявил, что он заминирован.