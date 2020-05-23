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23.05.2020 16:24
Рубрика: Спорт

Загитова приступит к тренировкам в сборной позже остальных

Текст: Максим Домчев
Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания среди юниоров в финале Гран-при в Марселе. 2016 год. Фото: Владимир Песня / РИА Новости Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания среди юниоров в финале Гран-при в Марселе. 2016 год. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания среди юниоров в финале Гран-при в Марселе. 2016 год. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В воскресенье для фигуристов откроет свои ворота база в Новогорске, где команда с понедельника начнет полноценные тренировки. Как сообщает РИА Новости, позже остальных к команде присоединится и Алина Загитова, которая в прошлом сезоне объявила о перерыве в карьере.

Федерация фигурного катания на коньках России также сообщила, что в июне спортсмены смогут также начать тренировки и на федеральной спортивной базе в Кисловодске.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что спортсмены по 21 виду спорта смогут приступить к тренировочному процессу уже в ближайшее время. Помимо "Новогорска" 25 мая начнет работать база "Озеро Круглое". С 1 июня смогут принять спортсменов базы в Краснодарском крае, Ставрополье и в Крыму.

Спорт Фигурное катание

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