Загитова приступит к тренировкам в сборной позже остальных

Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания среди юниоров в финале Гран-при в Марселе. 2016 год. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России.

В воскресенье для фигуристов откроет свои ворота база в Новогорске, где команда с понедельника начнет полноценные тренировки. Как сообщает РИА Новости, позже остальных к команде присоединится и Алина Загитова, которая в прошлом сезоне объявила о перерыве в карьере.

Федерация фигурного катания на коньках России также сообщила, что в июне спортсмены смогут также начать тренировки и на федеральной спортивной базе в Кисловодске.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что спортсмены по 21 виду спорта смогут приступить к тренировочному процессу уже в ближайшее время. Помимо "Новогорска" 25 мая начнет работать база "Озеро Круглое". С 1 июня смогут принять спортсменов базы в Краснодарском крае, Ставрополье и в Крыму.