29 мая - Видеоинтервью с Ольгой Кулаевой о ситуации на рынке труда, сложившейся из-за пандемии коронавиурса

29 мая на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью на тему: "Какое воздействие оказал коронавирус на рынок труда и как нам преодолеть последствия пандемии".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Москва) Ольга Кулаева ответит на вопросы обозревателя отдела экономики и социальных проблем "РГ" Алексея Дуэля.
Как МОТ оценивает безработицу в России и в мире? Какие работники оказались самыми пострадавшими от коронавируса? Какие меры могут помочь людям вновь обрести доход и уверенность в завтрашнем дне? Что России делать с рабочими-мигрантами? И как мы будем работать после окончательного завершения пандемии?
Вопросы для видеоинтервью вы можете оставлять в соцсетях или отправлять на e-mail duel@rg.ru до 11.00 28 мая.
Само видеоинтервью смотрите на сайте rg.ru 29 мая.