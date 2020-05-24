29 мая - Видеоинтервью с Ольгой Кулаевой о ситуации на рынке труда, сложившейся из-за пандемии коронавиурса

Директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Москва) Ольга Кулаева ответит на вопросы обозревателя отдела экономики и социальных проблем "РГ" Алексея Дуэля.

Как МОТ оценивает безработицу в России и в мире? Какие работники оказались самыми пострадавшими от коронавируса? Какие меры могут помочь людям вновь обрести доход и уверенность в завтрашнем дне? Что России делать с рабочими-мигрантами? И как мы будем работать после окончательного завершения пандемии?

Вопросы для видеоинтервью вы можете оставлять в соцсетях или отправлять на e-mail duel@rg.ru до 11.00 28 мая.

Само видеоинтервью смотрите на сайте rg.ru 29 мая.