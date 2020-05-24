Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык. Именно поэтому он часто публикует в Twitter сообщения на русском языке.

В этот раз основатель компании Tesla ответил россиянину, который, упомянул его в своей публикации. В соцсетях пользователь выложил фотографию пшеничного хлеба, с подписью: "Как тебе такое, Илон Маск?". На реплику миллиардер ответил: "Мне очень нравится звучание русского языка". Ранее Маск неоднократно использовал необычные русские выражения. Например: "Вот где собака зарыта" или "Говорят, что кур доят".

ТАСС напоминает, что руководитель SpaceX находится на 22 месте в списке самых богатых людей мира. Его состояние Маска превышает 40 миллиардов долларов.