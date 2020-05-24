Авиакомпании мира постепенно возобновляют пассажирские рейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Эксперты предупреждают: период восстановления будет еще более сложным и динамичным, чем период сворачивания полетов. Всем авиакомпаниям без исключения придется научиться работать на совершенно другом уровне гибкости и скорости. И главное - соблюдая самые высокие стандарты безопасности полетов.

Вот какое мнение высказал "РГ" Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- Мировая гражданская авиация переживает кризис, подобного которому еще не было. Вот сводки последних событий: Brussels Airlines сокращает тысячу рабочих мест и выводит из своего авиапарка 16 воздушных судов. До конца года американская авиакомпания Delta выведет из парка все свои 18 широкофюзеляжных Boeing 777, а к осени уволит семь тысяч пилотов. Qatar Airways выведет из своего парка около 50 самолетов и сократит персонал примерно на 20 процентов. Emirates планирует вывести из своего парка 46 самолетов-гигантов A380. Более того, авиакомпания сообщила о планах сократить около 30 тысяч рабочих мест. Крупнейшее сокращение в истории пассажирской авиации.

Понятно, почему с таким особым воодушевлением воспринимаются сообщения о постепенном возобновлении пассажирских рейсов. Так, с 21 мая Emirates возобновила пассажирские рейсы по девяти основным направлениям. С 1 июля Ryanair, которая по итогам 2018 года перевезла больше всех пассажиров в мире, возобновляет 40 процентов рейсов по расписанию. Начиная с июня, Lufthansa возобновит полеты по 106 маршрутам в Европе, а также по 20 дальнемагистральным направлениям.

ИКАО и другие международные авиационные организации подчеркивают необходимость тщательной подготовки к возобновлению полетов. Так, недавно мы опубликовали выполненный нашими специалистами перевод на русский язык очень важного документа Всемирного Фонда безопасности полетов (FSF) "Пандемия: немедицинские аспекты безопасности полетов". По сути это дорожная карта разумных практических действий, которые помогут обеспечить безопасный, гармонизированный и устойчивый возврат к глобальным воздушным перевозкам.

В разгар кризиса безопасность полетов все равно должна преобладать. Что очень важно? Сейчас все полеты, хотим мы того или не хотим, не будут стандартными. И то, что пассажиров, в том числе и российских самолетов, обяжут летать в масках и перчатках - это лишь малая часть проблемы. Необходимо учитывать повышенный риск в системе управления безопасностью полетов после длительного сокращенного количества рейсов. Это касается прежде всего экипажей и самолетов, которые находились в вынужденном простое.

Только что произошла трагедия в Пакистане: разбился пассажирский А320. Авиакатастрофа унесла почти сто жизней. Там еще много непонятного. Но в любом случае расследователи наверняка изучат и возможное влияние на действия экипажа длительного перерыва авиаперевозок: Пакистан буквально за несколько дней до происшествия возобновил полеты после их приостановки из-за коронавируса. Пока одно из предположений экспертов, которые изучают доступные фото- и видеоматериалы, что экипаж ушел на второй круг не из-за проблем с выпуском шасси, а из-за того, что пилоты попросту забыли его выпустить перед посадкой.

Пилоты могли с запозданием понять, что шасси находятся в убранном положении, но при уходе на второй круг из-за естественной просадки самолета произошел контакт нижней части двигателей с поверхностью ВПП. Из-за образовавшихся повреждений и течи масла двигатели остановились. Эту версию легко будет подтвердить или отвергнуть, исследовав поверхность взлетно-посадочной полосы на наличие следов контакта. Однако информация об этом пока что отсутствует. Черные ящики нашли. Так что специалисты разберутся, что стало причиной.

Насколько эффективно соблюдение социальной дистанции на борту самолета: рассаживание пассажиров в шахматном порядке и отказ от среднего ряда кресел? Евросоюз уже заявил: требование о свободных креслах вводить не будет. Если правительство какой-либо страны печется о гражданах и вводит такое требование, то оно, на мой взгляд, должно компенсировать убытки перевозчика. Если этого не будет, то перевозчик будет вынужден повышать стоимость билетов.

Понятно, что определенный процент авиакомпаний, несмотря на снятие ограничений, скорее всего не сумеет вернуться в небо. Последние прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА показывают: доходы от продажи билетов в 2020 году могут упасть на 252 миллиарда долларов, или на 44 процента, по сравнению с прошлогодним уровнем.

Период восстановления будет еще более сложным и динамичным, чем период сворачивания полетов. Всем авиакомпаниям без исключения придется научиться работать на совершенно другом уровне гибкости и скорости. И главное - соблюдая самые высокие стандарты безопасности полетов.