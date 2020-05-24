Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план поддержки экономики ЕС

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция считают нужным выдавать пострадавшим от пандемии коронавируса странам займы, а не субсидии, как предложили раньше Германия и Франция. Об этом говорится в новом плане поддержки восстановления экономики Евросоюза, предложенном этими четырьмя государствами.

Из-за подобного предложения четыре страны уже были названы "экономной четверкой". Суть их предложения - создать специальный фонд по укреплению экономики ЕС, который станет действовать на протяжении двух лет. Помощь наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса странам предложено выдавать в форме разовых кредитов, причем с ограничением сфер, в которых могут быть израсходованы выделенные средства. В первую очередь деньги могут быть пущены на научные исследования, инновации, развитие систем здравоохранения и на переход к зеленой экономике.

При этом лидеры Германии и Франции ранее предложили Еврокомиссии взять займы на сумму 500 миллиардов евро под гарантии Евросоюза и распределить их между наиболее пострадавшими странами в виде субсидий. Однако для реализации этого плана нужно согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Между тем Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция настроены против увеличения общих долговых обязательств ЕС и роста бюджета Евросоюза, потому что в таком случае, считают они, более слабые страны будут извлекать выгоду за счет самых сильных партнеров в ЕС.