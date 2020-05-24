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24.05.2020 18:16
Рубрика: Экономика

Дело за малым

Бизнес просит расширить круг получателей господдержки
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Основным критерием, который дает право на меры экстренной поддержки (гранты и беспроцентные кредиты на зарплату, отсрочка по арендным платежам и по налогам и т.д.), должно стать падение выручки компании более чем на 30%, считает президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Так, производители обуви, игрушек, книгоиздатели выпускают свою продукцию, вот только розничные магазины закрыты, а значит, выручка на нуле, приводит пример Калинин. Такие предприятия также должны попасть в перечень пострадавших, уверен он. Сегодня круг получателей мер поддержки ограничен перечнем ОКВЭД, и из 6 млн предпринимателей, по подсчетам "ОПОРЫ России", получить поддержку смогут около 1,5 млн. При этом обратятся за помощью не все - к примеру, компаниям в сферах логистики, ИТ, торговли продуктами питания она может и не понадобиться.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Вопрос доведения мер поддержки до бизнеса взят на особый контроль

"За бортом господдержки" остались секторы частной медицины и частного дошкольного образования (кружки, детсады), обращает внимание Калинин. В частных клиниках, в зависимости от региона, падение выручки составило до 80%. При этом у них сохраняются обязательства по полисам ОМС, ДМС, сотрудники таких клиник также участвуют в борьбе с коронавирусом. Кроме того, у них возросли затраты на соблюдение санитарных требований. Некоторые регионы готовы оказать им поддержку, но не все могут это потянуть.

Согласно мониторингу, который ведет аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, более половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) склонны считать свое положение "катастрофой" или "кризисом". 62,2% опрошенных считают, что шансы их компаний выжить после пандемии не превышают 50%, стабильным свое положение назвали только 6,1% предпринимателей.

Частные клиники и частные детские сады не получили доступа к мерам господдержки

Бизнесу могло помочь смягчение требований Роспотребнадзора по поэтапному возвращению к нормальной работе, полагает Александр Калинин. Особенно это касается сферы услуг, которая приступит к работе последней. "К примеру, гостиницы должны убрать весь ковролин в помещениях, а общепит с большой площадью сможет поначалу открыть лишь несколько столиков. Сейчас нельзя выдвигать избыточные требования к бизнесу. Иначе смысла открываться на первых этапах, с учетом плана Роспотребнадзора, не будет", - резюмирует Александр Калинин.

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