Бизнес просит расширить круг получателей господдержки

Основным критерием, который дает право на меры экстренной поддержки (гранты и беспроцентные кредиты на зарплату, отсрочка по арендным платежам и по налогам и т.д.), должно стать падение выручки компании более чем на 30%, считает президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин.

Так, производители обуви, игрушек, книгоиздатели выпускают свою продукцию, вот только розничные магазины закрыты, а значит, выручка на нуле, приводит пример Калинин. Такие предприятия также должны попасть в перечень пострадавших, уверен он. Сегодня круг получателей мер поддержки ограничен перечнем ОКВЭД, и из 6 млн предпринимателей, по подсчетам "ОПОРЫ России", получить поддержку смогут около 1,5 млн. При этом обратятся за помощью не все - к примеру, компаниям в сферах логистики, ИТ, торговли продуктами питания она может и не понадобиться.

"За бортом господдержки" остались секторы частной медицины и частного дошкольного образования (кружки, детсады), обращает внимание Калинин. В частных клиниках, в зависимости от региона, падение выручки составило до 80%. При этом у них сохраняются обязательства по полисам ОМС, ДМС, сотрудники таких клиник также участвуют в борьбе с коронавирусом. Кроме того, у них возросли затраты на соблюдение санитарных требований. Некоторые регионы готовы оказать им поддержку, но не все могут это потянуть.

Согласно мониторингу, который ведет аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, более половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) склонны считать свое положение "катастрофой" или "кризисом". 62,2% опрошенных считают, что шансы их компаний выжить после пандемии не превышают 50%, стабильным свое положение назвали только 6,1% предпринимателей.

Частные клиники и частные детские сады не получили доступа к мерам господдержки

Бизнесу могло помочь смягчение требований Роспотребнадзора по поэтапному возвращению к нормальной работе, полагает Александр Калинин. Особенно это касается сферы услуг, которая приступит к работе последней. "К примеру, гостиницы должны убрать весь ковролин в помещениях, а общепит с большой площадью сможет поначалу открыть лишь несколько столиков. Сейчас нельзя выдвигать избыточные требования к бизнесу. Иначе смысла открываться на первых этапах, с учетом плана Роспотребнадзора, не будет", - резюмирует Александр Калинин.