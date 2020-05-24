Более ста баптистов заразились COVID-19 после посещения службы в Германии

Более сотни христиан-баптистов заразились коронавирусом после посещения службы в храме во Франкфурте-на-Майне около двух недель назад. Об этом 24 мая сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на министра здравоохранения федеральной земли Гессен Каю Клозе.

Хотя изначально предполагалось, что заражены 40 человек, в настоящее время признаки заболевания есть у 107 человек. При этом только у одного состояние оценивается как тяжелое. Храм в настоящее время прервал проведение богослужений.

В Германии церкви были открыты 1 мая. Количество людей на службах не ограничено, но прихожане должны соблюдать дистанцию между собой и пользоваться дезинфицирующими средствами.