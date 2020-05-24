Новости

На одной из глубочайших шахт мира случилось массовое заражение COVID-19 21:13
Прошло первое заседание суда по делам Нетаньяху 21:06
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе 20:50
Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках 20:45
Более ста баптистов заразились COVID-19 после посещения службы в Германии 20:14
Турция готова возить российских и немецких туристов своими чартерами 20:09
"Сельта" продлит аренду Федора Смолова 19:58
СК: В России расследуется более 300 дел по фактам обстрелов Донбасса 19:51
В Астраханской области опрокинулась пассажирская "Газель" 19:50
В Москве введен план "Перехват" после перестрелки 19:45
В Северной Осетии выявлена вспышка COVID-19 в психбольнице 19:24
В Москве преступники устроили перестрелку во дворе 19:23
В Ростове мошенники вымогали деньги у горожан без масок 19:19
В Псковской области пропала трехлетняя девочка 19:13
В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах 19:10
В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка 19:06
Выбираем кроссовер за 400 тысяч рублей. SsangYong Actyon II или Kyron 19:00
Писатель и сценарист Жан-Лу Дабади скончался в возрасте 81 года 18:56
В Дагестане возбуждено дело после перестрелки с шестью боевиками 18:48
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре 18:35
В Сети появилось больничное фото избитого бывшего мужа Лолиты 18:35
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса 18:27
Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции 18:14
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью 18:03
Раненному в Дагестане спецназовцу стало лучше 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 20:14
Рубрика: В мире

Более ста баптистов заразились COVID-19 после посещения службы в Германии

Текст: Константин Волков

Более сотни христиан-баптистов заразились коронавирусом после посещения службы в храме во Франкфурте-на-Майне около двух недель назад. Об этом 24 мая сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на министра здравоохранения федеральной земли Гессен Каю Клозе.

Фото: Tobias SCHWARZ/AFP
Германия отменила обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС

Хотя изначально предполагалось, что заражены 40 человек, в настоящее время признаки заболевания есть у 107 человек. При этом только у одного состояние оценивается как тяжелое. Храм в настоящее время прервал проведение богослужений.

В Германии церкви были открыты 1 мая. Количество людей на службах не ограничено, но прихожане должны соблюдать дистанцию между собой и пользоваться дезинфицирующими средствами.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля