Британский премьер Джонсон отверг призывы оппозиции уволить Каммингса

Британский премьер-министр Борис Джонсон в субботу отклонил призывы оппозиционных партий уволить старшего советника Доминика Каммингса. Члены британского кабинета министров также высказались в поддержку чиновника. "Его действия соответствовали рекомендациям по коронавирусу. Господин Каммингс считает, что он вел себя разумно и законно", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. "Я могу вам сказать, что премьер-министр оказывает господину Каммингсу полную поддержку", - сообщил журналистам министр транспорта Британии Грант Шаппс.

На Даунинг-стрит заявили, что Каммингс в конце марта совершил поездку к родителям в местечко Дарем в северной Англии, расположенное в 400 километрах от Лондона, чтобы обеспечить должный уход за его четырехлетним сыном, так как его жена в то время болела COVID-19. Также, отметили чиновники, была "высокая вероятность того", что Каммингс сам заболеет коронавирусом, отмечает Reuters. В правительстве отметили, что "действия Каммингса соответствовали руководящим принципам в отношении коронавируса", и сообщила, что газеты The Guardian и Daily Mirror, в которых впервые сообщалось об этой истории, выдвинули "ложные обвинения". "Они пишут больше неточных историй, включая заявления о том, что господин Каммингс вернулся в Дарем после возвращения на работу на Даунинг-стрит 14 апреля, - сказал представитель британского правительства. - Мы не будем тратить наше время, отвечая на поток ложных утверждений о господине Каммингсе из агитационных газет". В субботу Daily Mirror сообщила о том, что Каммингс совершил вторую поездку из Лондона во время действия режима изоляции и был замечен около Дарема 19 апреля, спустя несколько дней после возвращения в британскую столицу из своей первой поездки.

"Я вел себя разумно и законно", - сказал сам Каммингс журналистам, собравшимся возле его дома и указав им на то, что они должны держаться на расстоянии двух метра друг от друга в соответствии с руководящими "дистанционными" принципами правительства. На вопрос о том, рассмотрит ли он вопрос о своем увольнении, он ответил отказом. Затем он упрекнул журналистов в неправильном толковании результатов референдума по Brexit 2016 года. "Вы, ребята, вероятно, примерно так же правы в этом, как и в отношении Brexit: вы помните, насколько вы правы в этом?" - сказал Каммингс, который отрицал, что совершил вторую поездку к своей семье в Дарем во время изоляции, назвав сообщение Daily Mirror "полностью ложным".

Напомним, что британская оппозиция призвала премьер-министра Бориса Джонсона уволить с должности Доминика Каммингса за нарушение национальных правил изоляции во время пандемии COVID-19. Лидер Шотландской национальной партии в Палате общин Ян Блэкфорд заявил, что Джонсон должен уволить Каммингса.

"Доминик Каммингс должен был поступить правильно, он должен был уйти в отставку, но теперь, когда он этого не сделал, Борис Джонсон должен показать лидерство, и он должен немедленно отстранить его от должности", - сказал известный шотландский политик, добавив, что действия Каммингса создали впечатление, что "существует одно правило для сильных, а другое - для простых людей". В Лейбористской партия заявили, что он грубо нарушил правила режим изоляции. "Британцы не ожидают, что для них будет одно правило, а для Доминика Каммингса - другое. Даунинг-стрит, 10 должен дать очень быстрое объяснение его действий", - сказал представитель лейбористов. Либерал-демократы заявили, что, если Каммингс нарушит правила, он должен уйти в отставку. В этой связи, оппозиция упрекает Даунинг-стрит в двойных стандартах - одних "для избранных", других - для простых граждан страны и иностранцев: например, в пятницу глава британского МВД объявила о том, что с 8 июня практически все лица, въезжающие в страну, должны будут отправиться на 14-дневный карантин. Оппозиция и многие британцы недовольны тем, что правительство ужесточает карантинные меры, а на практике отдельные члены кабинета министров грубо нарушают их.

Тем временем

Британская полиция подтвердила, что ее сотрудник связался с отцом Доминика Каммингса Бориса Джонсона относительно его поездки в Дарем во время общенациональной изоляции, сообщила в субботу Ассоциация британской прессы. Эта информация противоречит более раннему заявлению Даунинг-стрит, в котором утверждалось, что полиция не вступала в контакт с Каммингсом или его членами его семьи. Отец Каммингса признал тот факт, что его сын действительно приезжал в Дарем во время изоляции.