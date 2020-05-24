ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка

Представитель Народной милиции ДНР заявил 24 мая, что милицейские подразделения подавили огневую точку украинских силовиков, откуда велся обстрел населенного пункта Старомихайловка на окраине Донецка.

Ранее в результате обстрела была повреждена трансформаторная подстанция в Старомихайловке и обесточены две улицы.

Огонь по силовикам велся из "незапрещенного Минскими соглашениями оружия", уточнил представитель Народной милиции.

В настоящее время потери украинской стороны уточняются.

Всего же, как заявили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, украинские военные за прошедшие сутки выпустили по прилегающим к линии соприкосновения районам ДНР (окрестности Донецка и Горловки, село Коминтерново) 36 снарядов . Общее количество нарушений с украинской стороны составило пять раз, сообщает Донецкое агентство новостей. Стрельба велась из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Украинские силовики в свою очередь заявили об обстреле со стороны ДНР жилых домов в поселке Каменка на Донбассе из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра. Здания пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.