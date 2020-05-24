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24.05.2020 15:48
Рубрика: В мире

ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка

Текст: Константин Волков

Представитель Народной милиции ДНР заявил 24 мая, что милицейские подразделения подавили огневую точку украинских силовиков, откуда велся обстрел населенного пункта Старомихайловка на окраине Донецка.

Фото: РИА Новости
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Ранее в результате обстрела была повреждена трансформаторная подстанция в Старомихайловке и обесточены две улицы.

Огонь по силовикам велся из "незапрещенного Минскими соглашениями оружия", уточнил представитель Народной милиции.

В настоящее время потери украинской стороны уточняются.

Всего же, как заявили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, украинские военные за прошедшие сутки выпустили по прилегающим к линии соприкосновения районам ДНР (окрестности Донецка и Горловки, село Коминтерново) 36 снарядов . Общее количество нарушений с украинской стороны составило пять раз, сообщает Донецкое агентство новостей. Стрельба велась из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Украинские силовики в свою очередь заявили об обстреле со стороны ДНР жилых домов в поселке Каменка на Донбассе из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра. Здания пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

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