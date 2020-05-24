В апреле падение объема реализованных квартир доходило до 70-80%, но с мая спрос начал потихоньку восстанавливаться, и ставка 6,5% сыграла здесь важную роль, говорит коммерческий директор "Главстрой-Регионы" Алексей Артошин. "По итогам мая мы прогнозируем падение спроса лишь на 10-20%, а в июне - кратковременное возвращение к показателям первого квартала, сработает отложенный спрос", - считает Артошин. В компании Л1 из Санкт-Петербурга отмечают увеличение продаж после введения ипотеки почти на 80% по сравнению с затишьем в начале самоизоляции. "По итогам первых двух недель мая количество звонков от покупателей в отделы продаж вернулось к значениям аналогичного периода прошлого года", - говорит руководитель Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева. "Среди клиентов есть те, кто не планировал покупку в этом году, но решил воспользоваться льготными условиями", - говорит управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. "Программа значительно поддерживает спрос - с конца апреля он вернулся на докарантинные показатели", - говорит гендиректор агентства недвижимости ГК "КВС" Анжелика Альшаева.

Однако снижение ставок сопровождается ужесточением политики банков, отмечают в ГК "Атлас Девелопмент". "Я бы не сказал, что ипотека в 6,5% всерьез осчастливила потребителей. Банки уже не так легко выдают средства, как раньше. Появилось больше рисков невозвратов. Ипотечная ставка в районе 6% сохранит спрос, но этого будет недостаточно для позитивного эффекта на всю строительную отрасль", - говорит гендиректор компании Владимир Городенкер.

Можно говорить не об увеличении спроса, а об увеличении интереса к спросу - люди стали рассматривать покупку, прицениваться, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. "Решения по снижению ставки банками принимаются очень неохотно, так как снижают их прибыль. Уже поднимался вопрос на уровне председателя правительства РФ о том, что нужно с банками глубже прорабатывать эти механизмы", - говорит он.

В апреле падение продаж квартир доходило до 70-80%, но с мая спрос начал восстанавливаться

В связи с тем, что поток качественных заемщиков сократился, в НКР ожидают снижения числа сделок на 30% по итогам года. "Последующее восстановление может занять до 3-4 лет", - говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. "Резкого роста числа сделок не произошло: за три недели мая спрос вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. Причем во многих случаях речь шла о клиентах, которые уже были готовы к покупке, но после запуска льготной ипотеки переоформили заявку и вновь получили одобрение", - говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Большее оживление на рынке, по ее мнению, будет в июне, когда может быть ослаблен режим самоизоляции, и после открытия МФЦ будут завершены сделки, запланированные еще на период до карантина.