Главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской), которые официально являются хранителями Базилики Гроба Господня и Воскресения в Старом городе Иерусалима, сообщили, что "начиная с 24 мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы".

Однако карантин на Святой земле полностью не снимается и, согласно правилам санэпидемиологической безопасности, одновременно внутри культового сооружения могут находиться не более 50 человек. Сохраняются и другие принятые в стране ограничения. Так, для всех посетителей ношение медицинских масок обязательно и на входе у них будут проверять температуру. Паломников обяжут соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, не прикасаться к иконам и другим расположенным в храме объектам.

С учетом того факта, что на сегодняшний день в Израиле открыт только внутренний туризм, среди паломников, которые стали первыми после смягчения карантина посетителями главной христианской святыни, иностранцев не ожидают. В еврейском государстве постоянно живут около 200 тысяч христиан, из которых более 80 процентов арабы, остальные - члены семей репатриантов, прибывших в Израиль в рамках Закона о возвращении.

Иерусимский гид Николай Владимирский, многие годы проводящий экскурсии по Старому городу Иерусалима, в беседе с "РГ" сказал: "Открытие Храма Гроба Господня - культурное событие мирового значения. Теперь видны горизонты и понятно, куда мы движемся в плане возобновления международного туризма.

К тому же пост председателя Кнессета (Парламента Израиля) занял Ярив Левин, бывший министр туризма, а новым министром назначен Асаф Замир, бывший вице-мэр Тель-Авива. Уверен, оба этих государственных деятеля знают не понаслышке проблемы нашей отрасли".