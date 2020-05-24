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24.05.2020 23:00
Рубрика: В мире

Святыня доступна

В Израиле вновь открылся для верующих Храм Гроба Господня
Текст: Захар Гельман ("Российская газета", Иерусалим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Главы трех церквей (греческой православной, католической и армянской апостольской), которые официально являются хранителями Базилики Гроба Господня и Воскресения в Старом городе Иерусалима, сообщили, что "начиная с 24 мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы".
Храм Гроба Господня в Иерусалиме Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости Храм Гроба Господня в Иерусалиме Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости

Однако карантин на Святой земле полностью не снимается и, согласно правилам санэпидемиологической безопасности, одновременно внутри культового сооружения могут находиться не более 50 человек. Сохраняются и другие принятые в стране ограничения. Так, для всех посетителей ношение медицинских масок обязательно и на входе у них будут проверять температуру. Паломников обяжут соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, не прикасаться к иконам и другим расположенным в храме объектам.

Фото: БЕЛТА
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С учетом того факта, что на сегодняшний день в Израиле открыт только внутренний туризм, среди паломников, которые стали первыми после смягчения карантина посетителями главной христианской святыни, иностранцев не ожидают. В еврейском государстве постоянно живут около 200 тысяч христиан, из которых более 80 процентов арабы, остальные - члены семей репатриантов, прибывших в Израиль в рамках Закона о возвращении.

Иерусимский гид Николай Владимирский, многие годы проводящий экскурсии по Старому городу Иерусалима, в беседе с "РГ" сказал: "Открытие Храма Гроба Господня - культурное событие мирового значения. Теперь видны горизонты и понятно, куда мы движемся в плане возобновления международного туризма.

К тому же пост председателя Кнессета (Парламента Израиля) занял Ярив Левин, бывший министр туризма, а новым министром назначен Асаф Замир, бывший вице-мэр Тель-Авива. Уверен, оба этих государственных деятеля знают не понаслышке проблемы нашей отрасли".

Митрополит Иларион: Решение о допуске людей в храмы примут светские власти

Текст: Владимир Емельяненко

Открывать храмы Русская православная церковь будет "в соответствии с принятыми светскими властями на этот счет решениями, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе". Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время, в самые ближайшие дни, мы получим разрешение от санитарных властей города Москвы, по крайней мере, открывать храмы во внебогослужебное время для того, чтобы верующие могли заходить в храм, ставить свечки, оставлять записки, общаться со священниками. Следующим шагом будет открытие храмов для богослужения. Решение, конечно, будут принимать не церковные власти, а власти светские", - сказал митрополит Иларион.

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По словам митрополита, после открытия храмов на какое-то время сохранится ряд мер предосторожности - соблюдение социальной дистанции между прихожанами и ограничение общего числа молящихся. Он заметил, что все необходимые меры будут приниматься в каждом конкретном регионе, там главы церквей будут определять меры по выходу из самоизоляции.

"В Москве это будет патриарх, в других регионах это будут епархиальные архиереи", - заметил митрополит Иларион.

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