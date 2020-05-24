Хроника коронавируса: Что произошло 22-24 мая

Медики с COVID получат страховку через 4 дня

Срок расследования страховых случаев и единовременной выплаты медикам, заразившимся коронавирусом на работе, не должен превышать четырех суток, сообщил минздрав. Ранее правительство постановило, что при развитии острой респираторной инфекции верхних дыхательных путей, пневмонии и ряда других заболеваний на фоне заражения коронавирусом работнику будет выплачено 68,8 тысячи рублей. В случае смерти медработника из-за инфицирования выплаты превысят 2,7 млн рублей, если же заболевание приведет к инвалидности, выплаты составят от 688 тыс. до 2 млн рублей.

Минздрав Испании утвердил правила посещения пляжей

Минздрав Испании утвердил правила посещения пляжей: число отдыхающих должно быть ограничено, лежаки необходимо дезинфицировать, а при прогулках вдоль моря надо соблюдать дистанцию в два метра. Об этом сообщает РИА Новости. Министерство рекомендует ежедневно чистить песок, уделяя особое внимание уборке мусора, при этом "не рекомендуется дезинфекция песка на пляже". "Что касается песка, совместное действие соли морской воды, солнечное ультрафиолетовое излучение (UVB) и высокая температура благоприятны для дезактивации патогенных микроорганизмов", - говорится в сообщении ведомства.

Музеи Ватикана откроются с 1 июня

Музеи Ватикана вновь можно посетить с 1 июня при онлайн-бронировании для контроля числа посетителей. У них будут проверять температуру, они должны будут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Итальянские музеи начали открываться 18 мая в рамках поэтапного ослабления мер в стране, где от вируса умерли почти 33 тыс. человек.

В Барселоне на карантин встал лайнер с россиянами на борту

В порту испанской Барселоны поместили на карантин круизный лайнер Navigator Seven Seas после выявления коронавируса COVID-19 у одного из членов экипажа. На борту судна среди членов экипажа есть четыре россиянки, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Мадриде.

The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера тысячу имен умерших от коронавируса американцев. Публикация приурочена к отметке в 100 тысяч жертв, которую скоро перешагнут США. Последний раз сплошной текст без картинки появлялся на первой полосе газеты 40 лет назад. Фото: facebook.com / nytimes

Пациенты с COVID перестают быть заразными через 11 дней

Пациенты с коронавирусом через 11 дней после появления симптомов вызываемого им заболевания перестают быть заразными. К такому выводу пришли сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура, а также кафедры вирусологии Академии медицинских наук республики, сообщает ТАСС.

Пожилым работникам оформлено 2 млн больничных

Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено более 2 млн больничных, в том числе с 12 по 29 мая листок нетрудоспособности предоставлен более 400 тыс. работающим россиянам в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщает минтруд.

В РФ Выданы кредиты под 0% на 50 млрд рублей

На 22 мая выдано 50 млрд рублей по 18,2 тыс. договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости, сообщает минэкономразвития. Изначально программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была запущена для малых и микропредприятий из пострадавших отраслей. В соответствии с поручением президента России 24 апреля она расширена на средние и крупные предприятия вне зависимости от размеров. По другой антикризисной программе - льготных кредитов системообразующим предприятиям - средства на сумму 33 млрд рублей получили 32 организации, на которых заняты 859 тыс. работников. Средняя ставка по этим кредитам составила 3,57%.

Аптеки готовятся к онлайн-продаже лекарств

Росздравнадзор приступил к приему заявлений от аптечных организаций на дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что онлайн-продажа лекарств может начаться уже в первых числах июня.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8 599 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них в Москве - 2 516 случаев. Всего в России зарегистрирован 344 481 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 113 299 человек. Скончались 3 541 человек.