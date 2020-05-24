Иностранные туристы смогут приехать в Австралию уже с 1 июня. Власти крупнейшего австралийского штата Виктория заявили о том, что в первый день лета ослабят ограничительные меры на приезд в регион иностранцев, чтобы стимулировать туризм в городах, пораженных лесным пожаром, который охватил регион в конце прошлого года. Премьер-министр Виктории Даниэль Эндрюс сообщил, что с 1 июня туристы смогут посещать этот штат. Средства от притока иностранцев, отмечает Reuters, являются одним из ключевых факторов поступления денег в казну Виктории, которая находится на юге Австралии.

Эндрюс сообщил о том, что в штате Виктория, а также в Новом Южном Уэльсе на следующей неделе будут открыты школы, а детские площадки и скейт-парки начнут свою работу уже со вторника. К слову, власти этого штата сообщили о 1 603 случаях заражения по состоянию на субботу и первыми на Зеленом континенте начали тестирование населения на коронавирус. В Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном районе Австралии, власти с 1 июня также разрешили открыть салоны красоты и парикмахерские. Кроме того, в Квинсленде - третьем по численности населения штате Австралии - чиновники объявили об инвестициях в 50 миллионов долларов в сферу спорта и физической культуры для населения с 12 июня.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул необходимость создания в стране дополнительных рабочих мест, преимущественно в сфере сельского хозяйства, чтобы минимизировать расходы правительства на социальное обеспечение. Австралийское министерство финансов на прошлой неделе сообщило о том, что власти страны значительно переоценили первоначальные затраты на программу субсидирования заработной платы во время пандемии коронавируса. Официальная Канберра сократила вдвое число людей, которые, как ожидается, будут задействованы в новой схеме субсидирования во время пандемии, что позволит правительству сэкономить около 39 миллиардов долларов.