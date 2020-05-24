Испания продолжит выход из карантина

В Испании продолжается поэтапный выход из карантина. В понедельник около половины провинций пиренейского королевства перейдут к третьему этапу четырехступенчатого плана (так называемой фазе 2, поскольку предварительный этап шел под номером 0).

Это значит, что 22 миллионам испанцев (47 процентов населения страны) разрешат собираться в группы до 15 человек, посещать своих родственников и друзей в домах престарелых, где нет инфицированных коронавирусом. Рестораны смогут принимать клиентов внутри своих помещений, до этого были открыты только террасы. Начнутся занятия в образовательных учреждениях для детей до 6 лет, чьи родители вышли на работу в офисах. На добровольной основе в классы смогут вернуться ученики, заканчивающие обязательный курс (примерно соответствует 9 классу российской школы), бакалавриат или профессиональное образование. Кроме того, откроются центры сдачи экзаменов в университеты. Также заработают торговые центры, будут сняты некоторые ограничения с гостиниц, откроются пляжи и бассейны. Первых посетителей примут театры и кинотеатры. Снимаются ограничения по времени занятий спортом на улице, разрешается выезжать на охоту и рыбалку.

Но важнее другое. Мадриду, Барселоне и ряду провинции Кастилии и Леона, наконец, разрешили перейти ко второму этапу (фаза 1). Это произошло с задержкой в две недели. Но сам факт того, что на этих территориях ситуация в сфере здравоохранения начала соответствовать требованиями правительства, позволил премьер-министру Педро Санчесу заявить о готовности Испании начать принимать иностранных туристов в июле.

Многие зарубежные СМИ восприняли этого как то, что уже 1 июля иностранцы смогут начать приезжать в пиренейское королевство. Однако местные журналисты обратили внимание, что глава правительство не назвал конкретных дат. Ведь даже если те провинции, где выход из карантина идет по плану, завершат этот процесс 22 июня, Мадрид и Барселона выйдут из него не раньше 6 июля. И то, если не произойдет очередных задержек. А это значит, что значительная часть территории Испании останется недоступной для иностранных туристов. Так, самолеты из России еще до пандемии принимали только семь испанских аэропортов: в Мадриде, Барселоне, Жироне, Аликанте, Малаге, на Майорке и Тенерифе. Крупнейшими, главными пересадочными узлами являются первые два - Барахас и Эль Прат, а их работа будет несколько ограничена до окончания карантина. В условиях этой неопределенности авиакомпании не спешат объявлять о возобновлении регулярных рейсов. Тем более, что до 15 июня воздушные и морские границы Испании закрыты по распоряжению МВД королевства. К тому же пока в стране действует режим чрезвычайного положения ("тревоги"), все прибывающие в Испанию должны пройти двухнедельный карантин. Недавно он был продлен до 7 июня, но этот вопрос может быть поставлен на голосование в парламенте еще не один раз.

Ситуация должна несколько проясниться после того, как пройдет заседание Межтерриториального совета по туризму. Как заверили в Монклоа, это произойдет в ближайшие дни.

Стоит отметить, что доходы от туризма являются одной из главных статей бюджета Испании. В прошлом году здесь побывало около 90 миллионов иностранцев, в основном из Великобритании и Германии. В 2020 году отрасль, согласно подсчетам экспертов, может недополучить 92 миллиарда евро. Чем раньше Испания откроет свои границы для отдыхающих из других стран, тем больше потерь удастся избежать.

Сами испанцы, традиционно отправляющиеся в отпуска в июле и августе, в этом году довольно скептически относятся к возможности провести отдых у моря. Согласно опросам, около половины респондентов решили отменить свои планы на это лето из-за коронавируса, одни опасаются за свое здоровье, другим не хватает средств (свыше 900 тысяч человек стали безработными из-за карантинных мер, введенных 14 марта).

Впрочем, летом у испанцев все же будет отдушина. С 8 июня, по словам Санчеса, в стране возобновится проведение футбольных матчей, поклонниками именно этого вида спорта являются практически все жители королевства.