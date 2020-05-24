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24.05.2020 10:58
Рубрика: В мире

Исследование: в США из-за коронавируса резко подскочили продажи спиртного

Текст: Александр Гусаров

Из-за стресса и экономических проблем во время эпидемии COVID-19 американцы стали сильнее налегать на алкоголь. Такие выводы можно сделать из опубликованных исследований, согласно которым количество употребляемого гражданами США спиртного подскочило на десятки процентов.

По данным исследовательской компании Nielsen, продажи алкогольных напитков в Америке выросли на 55 процентов уже к концу марта, когда в стране только начали вводиться карантинные ограничения. При этом онлайн-продажи горячительного в апреле подскочили в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Так, анализ заказов крепких и слабоалкогольных напитков через мобильные приложения для смартфонов показал, что они выросли на 485 процентов, сообщает маркетинговая компания inMarket.

Проведенные в последние месяцы социологические исследования подтвердили, что около 30 процентов опрошенных стали больше выпивать на фоне пандемии COVID-19.

В числе основных причин "коронавирусного алкотренда" в США специалисты называют резкий рост тревоги американцев за свое здоровье, связанный с этим стресс и возникающие экономические трудности у многих граждан.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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