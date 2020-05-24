Из Нью-Йорка в Москву вылетел рейс с 379 россиянами на борту

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал на страничке дипмиссии в Facebook о том, как был организован очередной вывозной рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка. По словам дипломата, 24 мая курс на Москву взял самолет с 379 россиянами на борту. Из них - 12 малышей, а еще тяжелобольные соотечественники, школьники и даже пенсионерка, пережившая блокаду Ленинграда.

Этим рейсом возвращаются не только москвичи, но жители более 30 российский регионов. В посольстве рассказали, что смогли включить в окончательный список пассажиров, которых изначально не было в списке Минкомсвязи. Речь идет, прежде всего, о гуманитарных случаях. Это 67 человек, пояснил Анатолий Антонов. Например, речь идет о российских гражданах, которые лечились или проходили реабилитацию в США, пожилые люди, одна блокадница. Дипломаты помогли им с оформлением документов и регистрацией на рейс.

Кроме того, в РФ летят 12 школьников и 21 студент. Среди них - 13 петербуржцев, которые учились в США в рамках совместной программы Санкт-Петербургского государственного университета и Бард-колледжа (частного гуманитарного университета свободных искусств и наук в Аннадейл-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк). Антонов отметил, что содействие возвращению несовершеннолетних стоит в приоритете работы посольства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала "РГ", что дипведомство вместе с дипломатами на местах провели большую работу по поиску десятков российских школьников, которые находились на территории США по образовательным программам, которые оказались свернуты на фоне пандемии, о чем посольство уведомил госдепартамент.

С организацией рейса дипломатам очень помогли волонтеры молодежных общественных объединений соотечественников, прежде всего, "Русской молодежи Америки", признали в посольстве.