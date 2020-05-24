Как безопасно покупать товары на AliExpress и Amazon

На популярных интернет-площадках вроде AliExpress, Amazon, eBay и других нередко можно найти крайне интересные товары. Но обязательно необходимо придерживаться определенных правил, перед тем как принять решение о покупке.

О том, как не дать себя обмануть, "РГ" рассказал Евгений Лифшиц, член совета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Важно понимать, чем отличается с точки зрения структуры AliExpress и подобные ему магазины от, например, Amazon или Ozon. Существенная разница в доставке: Amazon все отправляет одним пакетом со своего склада, а доставкой товаров, заказанных через AliExpress, занимается производитель каждого товара. То есть доплачивать за срочность доставки смысла не имеет, тем более что эта срочность будет по факту работать только на территории КНР.

Во-вторых, с точки зрения безопасности рекомендуется пользоваться только самим AliExpress, а не каким-то маленьким его аналогом. И даже в этом случае лучше тщательно перепроверить адрес в адресной строке, наличие SSL сертификата (https) и так далее. Это важно, потому что перед каждой распродажей вроде "Черной пятницы" в интернете появляются сотни и тысячи сайтов-однодневок, имитирующих AliExpress, они могут подгружать изображения товаров с оригинального сайта, но деньги вы отправите мошенникам. То же самое касается Amazon и eBay.

Лифшиц рекомендует никогда не совершать покупки будучи подключенными к публичной wi-fi сети (например, в кафе или метро). "В этом случае вы рискуете скомпрометировать платежные данные. На Aliexpress обращайте внимание не на фото товара, а на его описание, платите всегда только через сайт, не доверяйте чересчур низкой цене", - объясняет он.

Даже на проверенном Amazon встречаются банальные обманщики, особенно среди некрупных продавцов. Что говорить про AliExpress, где без счета продавцов и есть целая культура обмана, с накруткой рейтинга, повышением цены после того, как товар был заказан, подделкой трек-номера и.т.д. и.т.п. Поэтому рекомендуется кроме самого сайта внимательно изучать отзывы и рейтинг товаров и продавцов, а также узнать стоимость доставки именно в свой город и учесть возможную таможенную пошлину (обратите внимание, что лимиты с этого года изменились, и дальше тоже будут меняться).

Эксперт рекомендует не использовать зарплатную или основную банковскую карту для онлайн-покупок.