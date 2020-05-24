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Рубрика: В мире

Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета ТПК, на котором решались организационные вопросы. В частности, был предложен новый курс для того, чтобы укрепить вооруженные силы страны "в ситуации высокой турбулентности".

Фото: REUTERS
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Северокорейский лидер подписал указ о реформировании системы военного командования. Речь идет о кадровых перестановках. Принятые меры должны помочь защитить политическую стабильность страны и ее суверенитет. Ким Чен Ын заявил, что необходимо укреплять силы национальной обороны.

Для этого весь состав вооруженных сил КНДР должен "совершить новый скачок в идеологическом и военно-техническом плане". Обсуждалась возможность формирования новых подразделений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис Лидер КНДР Ким Чен Ын

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