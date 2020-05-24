Китай назвал "растаптыванием международного права" иски США из-за COVID-19

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил на пресс-конференции, состоявшейся в рамках проходящей сейчас в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), что требования компенсации от Китая за пандемию коронавируса необоснованны и лишены правовой основы.

"Крики пострадавших о расследовании и возмещении убытков, а также фальсификация так называемых доказательств для сутяжнических дел - нарушение международного права и отречение от человеческой совести. Это не имеет никакой связи с реальностью, не соответствует здравому смыслу и лишено правовой основы", - подчеркнул Ван. Кроме того, добавил дипломат, это "публичное растаптывание международного права".

По его словам, нынешний Китай - не тот, что был век назад. "Если кто-то думает, что он может при помощи судебных исков подорвать суверенитет и достоинство Китая и вымогать у китайского народа то, что он завоевал тяжелым трудом, то, я боюсь, это грезы наяву и для них же они обернутся позором", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о намерении ряда стран подать иски к Китаю, который, по словам истцов, сокрыл информацию о коронавирусе в конце прошлого - начале этого года. В частности, штат Миссури в США уже подал 21 апреля иск с таким обвинением в федеральный суд восточного округа штата Миссури. Штат Миссисипи обнародовал намерение подать аналогичный иск. Госсекретарь США Майкл Помпео также заявил, что вклад КНР в борьбу с распространением коронавируса должен составлять более 9 триллионов долларов, тогда как Пекин выделяет на эти цели лишь 2 миллиарда долларов.

Глава МИД КНР предложил США не тратить время на разногласия, а сотрудничать в борьбе с пандемией. "Призываем США прекратить тратить бесценное время, Китай и США должны сотрудничать по целому комплексу экстренных вопросов, во-первых, мы можем делиться опытом и перенимать лучшие практики друг друга, чтобы усилить нашу борьбу с COVID-19, мы должны делать то, чего мир ожидает от нас", - отметил он.